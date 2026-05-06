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Wohnquartier Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee emplacement ideal

Netanja, Israel
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06.05.26
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Wohnquartier Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee emplacement ideal
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ID: 35833
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Kikar HaAtzmaut, 11

Über den Komplex

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Ausgezeichnete 4-Zimmer-Wohnung im 6. Stock, bietet ein geräumiges Interieur von 101,5 m2 und einen Balkon von 12 m2, ideal zum Genießen des Außen- und Naturlichts. Eigenschaften: • Innenfläche: 101,5 m2 • Balkon: 12 m2 • Drei komfortable Zimmer • Zwei moderne Badezimmer • Zwei Toiletten • Parkplatz inklusive • Neubau mit Werken bereits begonnen Umgebung und Nähe: • Ein paar Minuten vom Meer • In der Nähe aller Geschäfte, Supermärkte und wesentliche Dienstleistungen • Einfacher Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln • Schulen und Infrastruktur für Kinder in der Nähe • Wohngebiet, ideal für Spaziergänge und Entspannung

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