  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Bon emplacement bonne occasion investi

Wohnquartier Bon emplacement bonne occasion investi

Jerusalem, Israel
von
$1,55M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36413
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Weizmannallee

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung 4.5 Zimmer, nach TAMA 38 Renoviert auf eine hohe Ebene, große moderne Küche, geräumiges Wohnzimmer, Balkon aus dem Wohnzimmer, 3 große Schlafzimmer, Master-Suite, 4 Quadratmeter Socca, Größe, 3 Luftrichtungen, Shabbat Aufzug Möglichkeit der Möbel, und mehr

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Grand 3 pieces balcon avec ascenseur et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$1,55M
Wohnviertel Tres bien entretenu avec cave
Aschkelon, Israel
von
$605,020
Wohnviertel Appartement dexception a lentree de tel aviv ramat gangivataim
Givatayim, Israel
von
$2,54M
Wohnviertel Au centre
Jerusalem, Israel
von
$591,500
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Aschkelon, Israel
von
$354,900
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bon emplacement bonne occasion investi
Jerusalem, Israel
von
$1,55M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Wohnviertel A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Wohnviertel A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Wohnviertel A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Wohnviertel A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Wohnviertel A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,18M
Verkaufen – 4-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss in Ashdod In einer ruhigen und gepflegten Residenz, in der Nähe von Parks, Schulen, Synagogen und Geschäften, wurde diese 4-Zimmer-Wohnung komplett renoviert mit Geschmack und hochwertigen Materialien. Es bietet eine Wohnfläche von 138 m2 ergänzt…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Wohnviertel Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Wohnviertel Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Wohnviertel Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Wohnviertel Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Wohnviertel Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Wohnviertel Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Jerusalem, Israel
von
$3,143
In der begehrten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe von Baka, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Hadar, nur einen kurzen Spaziergang von der HaMesila Park Promenade entfernt und mit Blick auf die Geschäfte und Supermärkte von Talpiot. In einem neuen Boutique-Gebäude mit renommierter Lob…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Alle anzeigen Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Aschkelon, Israel
von
$405,600
3,5 Zimmer Nachbarschaft Atikot
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen