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Wohnquartier Vue mer magnifique

Netanja, Israel
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ID: 35760
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

Über den Komplex

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Schöne 2 Zimmer (1 Schlafzimmer + Wohnzimmer) mit Mirpeset in Soukka. Westexposition. Schöne Meerblick. Ideal für Fuß-zu-Erde oder Investitionen. Parkplatz und Keller inbegriffen. Sofort verfügbar. Mamad inklusive.

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