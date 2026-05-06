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Wohnquartier Une villa de reve au prix dun appartement a tel aviv

Chadera, Israel
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$10,00M
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ID: 35732
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

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In Exklusivität präsentiert Sie RE/MAX Hadera in der Kategorie "COLLECTION", eine prächtige 8-Zimmer-Villa, in Beit Eliezer, nur wenige Minuten vom Park entfernt, in einer der schönsten Wohnstraßen von Hadera. Eigenschaften: - Ja. Ein riesiges Grundstück von 700 m2 (sehr selten!) - Ein Wohnbereich von 370 m2 verteilt auf 3 Etagen mit Aufzug! - Eine luxuriöse Designküche mit einer zentralen Insel, wie in Katalogen! - Ein geräumiger Empfangsbereich mit Fenstern mit Blick auf die Außenseite - Eine königliche Elternsuite mit privatem Zugang zum Garten - Ein großer Keller mit Kinoraum! - Ein Paradies im Freien: eine luxuriöse Küche, ein herrlicher Pool, ein unglaublicher Garten mit Obst und tropischen Bäumen - Ja. Darüber hinaus eine unabhängige Einheit - Ja. Und viele andere Überraschungen, das ganze Wesen des höchsten Standes... Kurz gesagt, ein einzigartiges und seltenes Anwesen, eine Traumvilla! Beezrate Hashem Beya'had OuBeSim'ha Nenatsea'h!

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Chadera, Israel
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