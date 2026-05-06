  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Grand 3 pieces rdc ensoleille et calme a kiryat moshe

Wohnquartier Grand 3 pieces rdc ensoleille et calme a kiryat moshe

Jerusalem, Israel
von
$3,20M
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35584
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Rav Tzair, 7

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Im Herzen von Kiryat Moshe, in einer grünen Umgebung gegenüber einem Kinderspielplatz, umfasst diese geräumige 3-Zimmer-Wohnung von ca. 85 m2 zwei Balkone: eine geschlossen (ca. 10 m2) und die andere offen für das Wohnzimmer, ideal für die Installation einer Soucca. Genießen Sie eine Dreifach-Belichtung, diese Wohnung ist sehr hell. Es genießt ein außergewöhnliches Potenzial der Erweiterung von 25 m2 und einen Parkplatz in einem zukünftigen sechsgeschossigen Gebäude. Exklusiv.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,50M
Wohnviertel Duplex penthouse vue mer piscine 2 parkings cave
Herzliya, Israel
von
$8,500
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
von
$4,10M
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Bat Yam, Israel
von
$1,05M
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$1,87M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Grand 3 pieces rdc ensoleille et calme a kiryat moshe
Jerusalem, Israel
von
$3,20M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$4,45M
Neu im Verkauf ausschließlich! 23 Ahavat Zion Street Ruhige und renommierte Straße, in der Nähe von Kikar Hamedina. Geräumige und helle 3-Zimmer-Wohnung (leicht umgewandelt in 4 Zimmer). Renoviert von unten nach unten vor drei Jahren. Wohnfläche von 87 m2 (abhängig von Tabou). Das Hotel lie…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
von
$2,33M
Das MODA-Projekt ist ein 10-stöckiges Boutique-Gebäude mit Privatsphäre und Komfort dank einer begrenzten Anzahl von Wohnungen pro Etage. Apartments von 2 bis 5 Zimmern mit Parkplatz, sowie luxuriöse Penthäuser, geeignet für Familien und Investoren. PRESAL PRICES für die ersten 5 Wohnungen…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres recherche sur givat shaoul
Wohnviertel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres recherche sur givat shaoul
Wohnviertel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres recherche sur givat shaoul
Wohnviertel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres recherche sur givat shaoul
Wohnviertel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres recherche sur givat shaoul
Wohnviertel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres recherche sur givat shaoul
Jerusalem, Israel
von
$5,902
Neu zu vermieten in dem gesuchten und luxuriösen Projekt der "Migdal Hanesharim", mit einer prächtigen Eingangshalle, einem Gatekeeper am Eingang und Tiefgarage. Im 7. Stock, ein neues Büro und hochstehendes mit einer Bruttofläche von 248 m2, mit zwei Ausstellungen. Es bietet einen grünen Bl…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen