Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Honduras
  3. Wohnimmobilien
  4. Wohnung
  5. Meerblick

Wohnungen am Meer in Honduras

Bay Islands
102
Roatan
92
Coxen Hole
13
Jose Santos Guardiola
10
In dieser Region wurden keine Objekte gefunden. Seien Sie der Erste, der sein Objekt auf unserer Plattform einstellt
Immobilien hinzufügen
Einen kostenlosen Suchauftrag abschicken
Beim Klicken auf "Anfrage senden", stimmen Sie zu, dass Realting und Immobilienexperten Sie über einen der angegebenen Kanäle erreichen können. Sie sind nicht verpflichtet, dem Kauf von Eigentum, Waren oder Dienstleistungen zuzustimmen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte Nutzungsbedingungen. Bedingungen für die Nutzung.

Ähnliche Objekte in der Nähe

Sie können sich die zum Verkauf stehenden Immobilien in anderen Bereichen unseres Portals ansehen
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Etagenzahl 1
Executive condo leben in seinem feinsten! Dieses wunderschön eingerichtete 2-Schlafzimmer, …
$575,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 7 130 m²
Etagenzahl 1
Schöne Studiowohnung am Strand, die 4 Personen bei Parrot Tree Plantation schläft! Voll möbl…
$149,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Utila, Honduras
Haus 3 Schlafzimmer
Utila, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Etagenzahl 3
Oceanfront Paradise Awaits Entdecken Sie Ihre Trauminsel zu Hause mit diesem atemberaubende…
$529,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
OneOne
Condo in West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Etagenzahl 1
Einführung in Roatan Gardens, eine spannende neue Wohnungsentwicklung in West End. Roatan Ga…
$195,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 6 Schlafzimmer in Roatan, Honduras
Haus 6 Schlafzimmer
Roatan, Honduras
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 803 m²
Etagenzahl 2
Paradise Point, Oceanfront Estate mit Guest Villas. Eine seltene Gelegenheit, ein Anwesen am…
$2,75M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 1
Einführung in Roatan Gardens, eine spannende neue Wohnungsentwicklung in West End. Roatan Ga…
$185,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Moa 7aMoa 7a
Haus 4 Schlafzimmer in Calabash Bight, Honduras
Haus 4 Schlafzimmer
Calabash Bight, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 204 m²
Etagenzahl 3
Dieses 4 BR/3.5 BA Ferienhaus am Hang mit spektakulärer Aussicht, hat sich als einkommensför…
$599,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Condo in Roatan, Honduras
Condo
Roatan, Honduras
Schlafräume 17
Anzahl der Badezimmer 19
Fläche 1 087 m²
Etagenzahl 3
Erleben Sie erhöhte karibische Wohnverhältnisse in Buena Vista, einem architektonisch gestal…
$5,80M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Haus 4 Schlafzimmer in West End, Honduras
Haus 4 Schlafzimmer
West End, Honduras
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 279 m²
Etagenzahl 2
Roatans #1 Wohngemeinschaft und eine seltene Luxus-Strand-Option in West End wird jetzt zum …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Vienna PropertyVienna Property
Wohnung in Honduras
Wohnung
Honduras
Etagenzahl 1
Studio Arriba ist eine tolle Unterkunft für zwei Paare oder eine kleine Familie. Das Studio …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Wohnung in Honduras
Wohnung
Honduras
Etagenzahl 2
Entdecken Sie Ihr Traumhaus in dieser atemberaubenden modernen Residenz und bieten eine weit…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English
Wohnung in Honduras
Wohnung
Honduras
Etagenzahl 1
Verpassen Sie nicht Ihre Chance, die letzte verfügbare Einheit in dieser gesuchten Entwicklu…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wendy Roatan Realty & Associates
Sprachen
English

Eigenschaftstypen in Honduras

condos
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Honduras

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen