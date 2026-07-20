  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Rue calme proche mer immeuble neuf

Wohnquartier Rue calme proche mer immeuble neuf

Tel-Aviv, Israel
von
$1,87M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38375
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shalom Aleichem, 7

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, in einer ruhigen Straße in der Nähe des Meeres und Kempinski. Neubau. 2. Stock mit Aufzug. 3 Zimmer, 2 Badezimmer. 77m2 + 5m2 Balkon. Mamad. Ein Parkplatz. Preis: 5.690.000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Tel-Aviv, Israel
von
$1,74M
Wohnviertel Nouveau projet a katamon jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,73M
Wohnviertel Magnifique 4 pieces neuf 12m2 de terrasse
Tel-Aviv, Israel
von
$2,56M
Wohnviertel Appartement de rEve A vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone piEtonne
Tel-Aviv, Israel
von
$1,39M
Wohnviertel Penthouse dexception a netivot maarav
Netivot, Israel
von
$754,400
Sie sehen gerade
Wohnquartier Rue calme proche mer immeuble neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,87M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m
Jerusalem, Israel
von
$2,03M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique renove spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique renove spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique renove spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique renove spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique renove spacieux
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique renove spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique renove spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$1,34M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse quartier florentine immeuble bauhaus
Wohnviertel Penthouse quartier florentine immeuble bauhaus
Wohnviertel Penthouse quartier florentine immeuble bauhaus
Wohnviertel Penthouse quartier florentine immeuble bauhaus
Wohnviertel Penthouse quartier florentine immeuble bauhaus
Wohnviertel Penthouse quartier florentine immeuble bauhaus
Wohnviertel Penthouse quartier florentine immeuble bauhaus
Tel-Aviv, Israel
von
$1,94M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen