  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Projet immeuble boutique rue shenkin tel aviv

Wohnquartier Projet immeuble boutique rue shenkin tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$6,34M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35489
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin, 15

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Exklusives Projekt auf einer der beliebtesten Straßen von Tel Aviv, kombiniert lokalen Charme und modernes Stehen. Regie Gorel und entworfen von Lior Ben Dov Architects, mit einem hohen Niveau an Anforderungen und Ausführungen. Schlüsselmerkmale: Elegante Architektur und optimierte Pläne Geräumige Apartments mit Terrassen Mamad in jeder Einheit Intimiertes Projekt mit Prämienvorteilen Typologien: *3 und 4 Stück *Garden Ferienwohnung * Penthouse mit privatem Dach und Pool Außergewöhnliche Lage: Zu Fuß von Rothschild, Carmel Market (150 m), dem Meer und den Orten des Lebens Nächster Start Flexible Zahlung Zusammenfassend: ein seltenes, ultra-zentrales Projekt mit Premium-Positionierung und starkem Erbepotenzial.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m
Jerusalem, Israel
von
$951,200
Wohnviertel Magnifique appartement 4 pieces a louer a ashdod
Aschdod, Israel
von
$6,200
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Aschdod, Israel
von
$1,05M
Wohnviertel A ne pas manquer grand projet de qualite
Ofakim, Israel
von
$465,760
Wohnviertel Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Aschdod, Israel
von
$882,320
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet immeuble boutique rue shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$6,34M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Super affaire appartement 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Wohnviertel Super affaire appartement 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Wohnviertel Super affaire appartement 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Wohnviertel Super affaire appartement 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Wohnviertel Super affaire appartement 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Wohnviertel Super affaire appartement 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Chadera, Israel
von
$554,320
BZH Das RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui bietet ein charmantes Apartment in Hadera, Harav Ovadia Yossef Street, eine helle Wohnung zu einem außergewöhnlichen Preis! Eigenschaften: ⭐ Ferienwohnung 4 Zimmer von ca. 100 m2 ⭐ Großes Wohnzimmer mit eigenem Essbereich ⭐ Sonnenterrasse ⭐ Master S…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Maison mitoyenne refaite a neuf
Wohnviertel Maison mitoyenne refaite a neuf
Wohnviertel Maison mitoyenne refaite a neuf
Wohnviertel Maison mitoyenne refaite a neuf
Wohnviertel Maison mitoyenne refaite a neuf
Wohnviertel Maison mitoyenne refaite a neuf
Wohnviertel Maison mitoyenne refaite a neuf
Aschkelon, Israel
von
$787,200
Doppelhaushälfte Givaat Tsion
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Wohnviertel 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Wohnviertel 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Wohnviertel 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Wohnviertel 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Wohnviertel 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,18M
Ausgezeichnete Investition und sehr angenehm zu leben In einer ruhigen und sonnigen Straße, eine Minute vom Strand und dem Hacarmel Markt, 3 luftige Zimmer von 72m2 mit 3 Meter hoch unter Decke, sehr hell 4 Luftbelichtungen, geschlossener Balkon mit Möglichkeit der Öffnung, auf dem 2. hohen …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen