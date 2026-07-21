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Wohnquartier Sublime penthouse avec piscine proche ben gourion

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
2
ID: 35152
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Struck, 10

Über den Komplex

Neubau im Bau (Tama 38/2) Außergewöhnliches Penthouse - sehr selten 83m2 + 33m2 Terrasse auf einer Ebene Aufzug und Privatparkplatz 2 Schlafzimmer / 2 Badezimmer WISSENSCHAFTEN

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Tel-Aviv, Israel
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