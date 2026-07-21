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Wohnquartier Appartement au centre ville a louer jerusalem

Jerusalem, Israel
Verkauft oder veraltet
11
ID: 35223
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Hamaalot – Innenstadt Kleine zentrale Straße im Herzen des Stadtzentrums Wohnung im 3. Stock von 5 Aufzug Keine Parkplätze 4 m2 Balkon 4 Stück – 120 m2 3 Toiletten 2 Badezimmer Voll möblierter Hochstand Unabhängige Klimaanlage in jedem Zimmer Bodenheizung

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Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
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