Wohnquartier Projet haut standing jerusalem

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Entdecken Sie Luxus im Herzen von Jerusalem.
Dieses außergewöhnliche Immobilienprojekt in Kiriat Yovel bietet Ihnen die Möglichkeit, in einer hochwertigen Residenz zu leben, die Komfort und Modernität kombiniert. Bestehend aus Wohnungen von 2 bis 5 Zimmern, ist diese neue Kreation ein echtes Juwel der Immobilien.
Ideale Lage.
Genießen Sie einfachen Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, mit der Straßenbahn zu Fuß und erkunden Sie die Sehenswürdigkeiten der Stadt: nur 8 Minuten von der Shuk Mahane Yehuda und 15 Minuten von der berühmten Mamila und der Altstadt entfernt.
Projektmerkmale
Panoramablick auf den Wald von Ein Kerem, besuchen Sie die größten Museen in Jerusalem.
Sichere Tiefgarage mit elektrischem Tor.
Außenbekleidung in authentischem Stein Jerusalems.
Elegante Lobby mit luxuriösen Materialien eingerichtet.
Doppelverglasungsfenster mit Aluminiumrahmen.
3 Luxus-Aufzüge, einschließlich Shabbat-Aufzüge.
Verschiedene Unterhaltungsräume, angelegter Garten, Bibliothek, Billard und große Synagoge.
Ein privates Wohnzimmer.
Platz für die Souccot.
Eigenschaften der Apartments:
Intelligentes Heimsystem für ein optimales Strommanagement.
High-End-Küche von anerkannten Marken.
Armaturenventil in allen Räumen.
Granit Porzellan Dallage 100/100.
Badezimmermöbel enthalten.
Klimaanlage Inverter VRF für maximalen Komfort.
Gas-, Wasser- und Stromanschlüsse auf dem Hauptbalkon.
Modernes und ästhetisches Elektrozubehör.
Waschräume hängen ab.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie Mardochee Khayat am 052336212121.*
Entdecken Sie einen neuen Lebensstandard in Jerusalem!
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Jerusalem, Israel
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