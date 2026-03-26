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Wohnquartier 2 pieces en plein centre de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35038
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bar Giyora, 12

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ausschließlich zum Verkauf In einer ruhigen und zentralen Straße, in der Nähe des Einkaufszentrums Dizengoff Bar Giora Street Am hohen Rdc (einige Schritte) Ferienwohnung 2 Zimmer (installierbar in 3 Zimmer) Ungefähr 60 m2, sehr hell mit hohen Decken Süd- und Westorientierung Das Gebäude wird renoviert, einschließlich Zugang zum Gebäude und eine erfrischende Treppe. Die Wohnung ist sehr gepflegt und derzeit gemietet. Vereinbarungen Miklat im Gebäude

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Tel-Aviv, Israel
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