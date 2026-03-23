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Wohnquartier A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue

Aschkelon, Israel
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$1,03M
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ID: 35005
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    HaLilac

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Sehr schöne Wohnung mit schöner Aussicht

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Aschkelon, Israel
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