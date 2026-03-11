  1. Realting.com
Wohnquartier Appartement a vendre a jerusalem mamilla

Jerusalem, Israel
$2,79M
10
ID: 34921
Letzte Aktualisierung: 11.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Mamilla

Über den Komplex

Français Français
In einer der begehrtesten Orte in Jerusalem – oberhalb der Mamilla Avenue, nur 10 Gehminuten von der Lamentation Wall entfernt – ist eine einzigartige, geräumige und helle Wohnung zum Verkauf erhältlich. Es befindet sich im zweiten Stock (4. Stock in der Realität), es ist bereit, sofort einzuziehen. Details zum Objekt: 127 m2 Brutto 3 große Stücke 2 Badezimmer Zweiter Stock Aufzug Privatparkplatz Voll möbliert Küche der Marke Bulthaup Marmorböden

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Wohnquartier Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Jerusalem, Israel
von
$2,79M
Wohnviertel Holyland bait vagan
Wohnviertel Holyland bait vagan
Jerusalem, Israel
von
$1,29M
Im Herzen von Bait Vagan ist die neue Phase des Holyland-Komplexes endlich verfügbar, mit einer großen Auswahl an Wohnungen von 3 Zimmern bis zum Penthouse und Erdgeschoss
