  2. Israel
  3. Naharija
Wohnquartier Appartement 4 pieces centre ville

Naharija, Israel
von
$485,925
5
ID: 34769
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija
  • Adresse
    Jabotinsky

Über den Komplex

Français Français
Im Zentrum von Nahariya, in einer ruhigen und gesuchten Straße gelegen, Er hat viel zu einem kleinen Preis: Balkon/Terrasse, mamad, Aufzug, Keller, Parkplatz und geräumig und hell!

Naharija, Israel
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Aschdod, Israel
von
$548,625
Wohnviertel Neuf
Aschdod, Israel
von
$592,515
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,32M
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$2,35M
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,55M
Neues Projekt – Rue Daniel - BAT YAM Im Zentrum von Bat Yam, im Herzen eines grünen und sich entwickelnden Viertels Der Bau ist im Gange, Das Gebäude wird eine Vielzahl von 2 bis 4 Zimmer Wohnungen, mit hochrangigen Oberflächen und raffiniertes Design. Das Projekt konzentriert sich auf d…
Wohnviertel Superbe 5 p a 1mn du lac
Wohnviertel Superbe 5 p a 1mn du lac
Wohnviertel Superbe 5 p a 1mn du lac
Wohnviertel Superbe 5 p a 1mn du lac
Wohnviertel Superbe 5 p a 1mn du lac
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 5 p a 1mn du lac
Wohnviertel Superbe 5 p a 1mn du lac
Aschkelon, Israel
von
$658,350
Wohnung 5 Zimmer im kleinen Gebäude 1 mn vom See, 1. Stock, 2 Terrassen, sehr investiert
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Tel-Aviv, Israel
von
$1,53M
Verkauf im Stadtteil Bavli 20 Herzog Street Im 10. Stock eines gepflegten Gebäudes. Unbeobachtete Ansicht und außergewöhnliche Helligkeit. 4 Stücke von 117 m2, die in 5 umgewandelt werden können. Eine Elternsuite und viele Lagereinrichtungen. Sehr geräumiger Aufenthalt, ideal für eine Famil…
