Wohnquartier A vendre appartement neuf avec vue mer au 28e etage 2e ligne mer

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In einer luxuriösen Residenz auf der 2. Linie des Meeres in Bat Yam, nur wenige Schritte vom Meer und in der Nähe von Tel Aviv, entdecken Sie diese hervorragende neue Wohnung, nie bewohnt, genießen die Garantie des Entwicklers.
Das Apartment befindet sich im 28. Stock und bietet einen Panoramablick auf das Meer, der komplett unverbaut mit einer Nordwest-Belichtung ist und ideal ist, um den ganzen Tag über eine schöne Helligkeit zu genießen.
Merkmale der Immobilie
135 m2 Wohnfläche
Terrasse von 15 m2
4 Stück
3 WC
2 Badezimmer
Mamad (safe room)
High-End-Küche mit großer zentraler Insel und integrierter Kochplatte
Große Lagerung
Geräumiges und helles Wohnzimmer
Leistungen
Guardian 24/7
2 Parkplätze
Höhle
Standort
Nur ein paar Gehminuten von der Straßenbahn (Linie Tel Aviv Light Rail), schnellen Zugang zu Tel Aviv, in der Nähe von Stränden, Geschäften, Restaurants, Cafés und allen Annehmlichkeiten des Stadtzentrums.
Standort auf der Karte
Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
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Kosten der Immobilie
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