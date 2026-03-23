  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier A vendre appartement neuf avec vue mer au 28e etage 2e ligne mer

Wohnquartier A vendre appartement neuf avec vue mer au 28e etage 2e ligne mer

Bat Yam, Israel
von
$1,69M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35024
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Jerusalem, 16

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
In einer luxuriösen Residenz auf der 2. Linie des Meeres in Bat Yam, nur wenige Schritte vom Meer und in der Nähe von Tel Aviv, entdecken Sie diese hervorragende neue Wohnung, nie bewohnt, genießen die Garantie des Entwicklers. Das Apartment befindet sich im 28. Stock und bietet einen Panoramablick auf das Meer, der komplett unverbaut mit einer Nordwest-Belichtung ist und ideal ist, um den ganzen Tag über eine schöne Helligkeit zu genießen. Merkmale der Immobilie 135 m2 Wohnfläche Terrasse von 15 m2 4 Stück 3 WC 2 Badezimmer Mamad (safe room) High-End-Küche mit großer zentraler Insel und integrierter Kochplatte Große Lagerung Geräumiges und helles Wohnzimmer Leistungen Guardian 24/7 2 Parkplätze Höhle Standort Nur ein paar Gehminuten von der Straßenbahn (Linie Tel Aviv Light Rail), schnellen Zugang zu Tel Aviv, in der Nähe von Stränden, Geschäften, Restaurants, Cafés und allen Annehmlichkeiten des Stadtzentrums.

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Tel-Aviv, Israel
von
$1,66M
Wohnviertel TrEs bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$329,175
Wohnviertel Exceptionnel architecte dinterieur luxueux
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
Wohnviertel Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Aschdod, Israel
von
$2,48M
Wohnviertel Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport
Netanja, Israel
von
$2,665
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre appartement neuf avec vue mer au 28e etage 2e ligne mer
Bat Yam, Israel
von
$1,69M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Bat Yam, Israel
von
$1,80M
Perfekter Plan und sehr großzügig 5 Stück – 135 m2 Badezimmer Kinder In der Master-Suite: Duschbad + Ankleidezimmer Komplett renovierte High-End Küche 3 Toiletten Sommerküche mit Grill und Weinkeller auf der Terrasse 4 Terrassen – insgesamt 60 m2 mit offenem Meerblick Parkplatz im Keller Sic…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Wohnviertel Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Wohnviertel Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Wohnviertel Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Wohnviertel Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Wohnviertel Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$4,35M
Exklusiv zu verkaufen: neue Wohnung 14, Fishman Maimon Street Ruhige und prestigeträchtige Straße des neuen Nordens, in der Nähe des Rabinplatzes, Schulen, Krücken und Kultur- und Freizeitzentren. In einem Neubau (Lieferung für 2024 geplant), einem Projekt der Firma Krinsky Gottlieb. Geräumi…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Alle anzeigen Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Wohnviertel Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Safed, Israel
von
$1,59M
Eine außergewöhnliche Adresse im Herzen einer Bibel Erde Wohnen hier ist nicht nur die Wahl einer Wohnung... Es ist Teil einer tausendjährigen Geschichte. Das Projekt liegt auf den Höhen von Tsfat (Safed), im Herzen von Galilee, verankert sich im biblischen Gebiet des Stammes Neftali — ein L…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen