  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings balcon et mamad

Wohnquartier Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings balcon et mamad

Tel-Aviv, Israel
von
$2,41M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34971
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nisim Aloni, 21

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
zum exklusiven Verkauf, Im YOO Tower, Nissim Aloni 19 In einem renommierten und sehr gepflegten Turm Im 8. Stock mit offenem Blick Nordwesten Eine schöne Wohnung sehr geräumig 188 m2 + sonnige Terrasse von 10 m2 4.5 Zimmer-Wohnung, einschließlich einer Master-Suite Große Elternsuite mit Ankleideraum Dusche und Doppeltoilette Zusätzliche Leistungen: 2 überdachte Parkplätze Gebäudeservice: Spa, Sauna, Schwimmbad, Concierge Sicherheit 24/7

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Baka ramat baka
Jerusalem, Israel
von
$1,850
Wohnviertel 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Aschkelon, Israel
von
$332,310
Wohnviertel Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$3,762
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Tel-Aviv, Israel
von
$2,35M
Wohnviertel Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings balcon et mamad
Tel-Aviv, Israel
von
$2,41M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Alle anzeigen Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Netanja, Israel
von
$915,420
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Das Projekt befindet sich in der Bezirksanruf vor Kiriat Hasharon In der Nähe des neuen Zugangs zum Highway 2 (Tel Aviv/Haifa) Das Projekt Nevo Hasharon befindet sich in der Nähe des Landes Elystour, Synagoge, …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Alle anzeigen Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,55M
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Desig…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Wohnviertel Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Wohnviertel Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Wohnviertel Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Wohnviertel Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Wohnviertel Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Wohnviertel Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Aschdod, Israel
von
$717,915
Neues Immobilienprogramm von 3 Zimmern in Ashdod – Lieferung in 26 Monaten Entdecken Sie ein außergewöhnliches Immobilienprojekt im Herzen von Ashdod, im Bau, mit Lieferung in nur 26 Monaten geplant. Diese neue hochkarätige Residenz liegt auf 8 Etagen und genießt eine privilegierte Lage: in…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen