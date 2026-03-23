  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Wohnquartier Vue exceptionnelle quartier tres recherche

Wohnquartier Vue exceptionnelle quartier tres recherche

Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
von
$1,30M
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35020
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Adresse
    Shlomo VeChaya Angel, 19

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung befindet sich in einem sehr begehrten Bereich in Kfar Saba Yerouka. In einem 4-stöckigen Geschäft Gebäude 2 Minuten von Raanana vom Canyon Ha Yerouka und allen Annehmlichkeiten. Sehr schöne Oberfläche von 135 m2 Netz [179 m2 arnona]. Großes Wohnzimmer mit Blick auf eine 26 m2 Terrasse. Wir genießen die Sonne am Morgen. Die Zimmer sind geräumig. 2 Badezimmer, 1 Gäste-WC, 1 offene Küche, 1 Tiefgarage und ein Keller. Bitte um etwas renoviert zu werden.

Standort auf der Karte

Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Vous revez dune maison familiale de haut standing dans un quartier residentiel avec piscine ne revez plus cette maison est faite pour vous
Chadera, Israel
von
$1,66M
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Aschdod, Israel
von
$11,90M
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Wohnviertel A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$627,000
Sie sehen gerade
Wohnquartier Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
von
$1,30M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Ra’anana, Israel
von
$1,75M
Sehr neuer Gebäude von 6 Etagen. Charmante Duplex von 5 Zimmern von 158 m2 Netto (178 m2 Brutto) und 3 Bäder. Terrasse von 23 m2. Offene Aussicht. Schöne Cashew-Küche. 4 Schlafzimmer einschließlich mamad. Ein echter Nugget in der Innenstadt. Ebene 1: Wohn-/Esszimmer/Küche/Mamad und Bad. Eben…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Cottage aquarelle ganim bet
Wohnviertel Cottage aquarelle ganim bet
Wohnviertel Cottage aquarelle ganim bet
Wohnviertel Cottage aquarelle ganim bet
Wohnviertel Cottage aquarelle ganim bet
Alle anzeigen Wohnviertel Cottage aquarelle ganim bet
Wohnviertel Cottage aquarelle ganim bet
Eilat, Israel
von
$1,21M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique appartement 5 pieces transforme en 4 pieces spacieux
Wohnviertel Magnifique appartement 5 pieces transforme en 4 pieces spacieux
Wohnviertel Magnifique appartement 5 pieces transforme en 4 pieces spacieux
Wohnviertel Magnifique appartement 5 pieces transforme en 4 pieces spacieux
Wohnviertel Magnifique appartement 5 pieces transforme en 4 pieces spacieux
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique appartement 5 pieces transforme en 4 pieces spacieux
Wohnviertel Magnifique appartement 5 pieces transforme en 4 pieces spacieux
Aschkelon, Israel
von
$1,75M
Immeuble new
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen