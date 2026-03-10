  1. Realting.com
  Wohnquartier En plein centre ville de tel aviv

Wohnquartier En plein centre ville de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
$1,84M
7
ID: 34787
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Arlosoroff, 108

Über den Komplex

Français
Im Herzen von Tel Aviv, in der Nähe des Theaters, in der Nähe von Kikar HAmedina und Yarkon Park. Hier ist ein sehr schönes Projekt mit luxuriösen Innen- und Außendiensten, mit einer Auswahl von Wohnung von 2 Zimmern bis Penthouse. mit Meerblick.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
