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Wohnquartier Magnifique appartement 4 pieces a louer a ashdod

Aschdod, Israel
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ID: 35008
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.03.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Sderot Rothschild

Über den Komplex

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Zur Miete in Ashdod, in der gesuchten Gegend von Tet Vav, rue Rothschild, eine 4-Zimmer-Wohnung auf hoher Etage. Dieses geräumige Anwesen genießt ein angenehmes Mirapeset mit herrlichem Meerblick. Es ist mit Klimaanlage, einem Parkplatz und einem sicheren Zimmer (mamad) ausgestattet. Helle Wohnung, bietet schöne Mengen und eine privilegierte Wohnumgebung in der Nähe von Annehmlichkeiten. Eingetragen am 16. Mai.

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Aschdod, Israel
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