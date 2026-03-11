Wohnquartier Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer

  1. Realting.com
Aschdod, Israel
$3,92M
14
ID: 34571
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Nahal Dan

Über den Komplex

Villa in Israel Ashdod, Youd Alef Bezirk mit Innenarchitekt. 460 m2 Wohnfläche + Grundstück 700 m2. Infinity Pool 8,40 m x 4,80 m. Erdgeschoss: Wohn-/Esszimmer/ moderne voll ausgestattete Küche/unabhängiges WC/Abstellraum/Technisches Zimmer. 1. Ebene: 2 große Schlafzimmer, eines mit Ankleidezimmer und Bad/WC. 2. Ebene: separates WC/1 Schlafzimmer mit Dusche und Terrasse/2 Schlafzimmer mit Badezimmer/2 gemeinsame Wohnbereiche (Bäuse, Wohnzimmer oder andere). 3. Ebene: Zentralzimmer mit WC und kleine Küche mit Blick auf 2 große Terrassen und Dachgeschoss mit Panoramablick auf das Meer ohne gegenüber. Klimaanlage in allen Zimmern. Erdheizung (Gas). Alarm + 5 telefonisch steuerbare Kameras. Ferngesteuerte Wi-Fi-Smart Switche (Alexa, Google oder Amazon). Keller mit 3 Zimmern, Fenster, Außentür mit kleiner Terrasse, Einbauküche + Badezimmer WC (offener Raum). Mamad. Badezimmermöbel, Wasserhahn und Dusche in allen Badezimmern. Elektrische Vorhänge Wohnzimmer 6 Meter hoch und in allen Zimmern. Exotischer Garten mit automatischer Bewässerung. Außenleuchten. Privatparkplatz. majestätische Eingangstür 200 Breite x 300 Höhe. Sound mit WiFi Verstärker 2 Außenbereiche. Das ganze Haus beleuchtet.

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

