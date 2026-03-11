Wohnquartier Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Villa in Israel Ashdod, Youd Alef Bezirk mit Innenarchitekt. 460 m2 Wohnfläche + Grundstück 700 m2. Infinity Pool 8,40 m x 4,80 m.
Erdgeschoss: Wohn-/Esszimmer/ moderne voll ausgestattete Küche/unabhängiges WC/Abstellraum/Technisches Zimmer.
1. Ebene: 2 große Schlafzimmer, eines mit Ankleidezimmer und Bad/WC.
2. Ebene: separates WC/1 Schlafzimmer mit Dusche und Terrasse/2 Schlafzimmer mit Badezimmer/2 gemeinsame Wohnbereiche (Bäuse, Wohnzimmer oder andere).
3. Ebene: Zentralzimmer mit WC und kleine Küche mit Blick auf 2 große Terrassen und Dachgeschoss mit Panoramablick auf das Meer ohne gegenüber.
Klimaanlage in allen Zimmern. Erdheizung (Gas). Alarm + 5 telefonisch steuerbare Kameras. Ferngesteuerte Wi-Fi-Smart Switche (Alexa, Google oder Amazon). Keller mit 3 Zimmern, Fenster, Außentür mit kleiner Terrasse, Einbauküche + Badezimmer WC (offener Raum). Mamad. Badezimmermöbel, Wasserhahn und Dusche in allen Badezimmern. Elektrische Vorhänge Wohnzimmer 6 Meter hoch und in allen Zimmern. Exotischer Garten mit automatischer Bewässerung. Außenleuchten. Privatparkplatz. majestätische Eingangstür 200 Breite x 300 Höhe. Sound mit WiFi Verstärker 2 Außenbereiche. Das ganze Haus beleuchtet.
Standort auf der Karte
Aschdod, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
