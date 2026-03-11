  1. Realting.com
  4. Wohnquartier ExclusivitE A vendre

Wohnquartier ExclusivitE A vendre

Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
;
11
ID: 34669
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 23

Über den Komplex

Français Français
EXCLUSIVENESS – VERKAUF ?? Shenkin, in der Nähe des Carmel Marktes Premium Lage – ein paar Schritte vom Rothschild Boulevard, dem Carmel Market und dem Meer entfernt. Duplex Penthouse befindet sich in einem neuen Ladengebäude mit Aufzug. ✨ Hauptmerkmale: • 135 m2 überdacht + 46 m2 Terrassen • Helles Wohnzimmer mit offener Küche • 3 Schlafzimmer (Paarsuite mit privatem Balkon) • Obergeschoss mit Terrasse von 40 m2, Außenküche und Grillplatz • Speichern / Speichern Verkaufspreis: NIS 9,890,000 Vaad Bayit : 900 NIS Arnona: 1.800 NIS (bimonatlich) Premium Immobilien Gebühren der Agentur : 1 Monat + Mehrwertsteuer Lizenz Nr. 31928721

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Wohnquartier ExclusivitE A vendre
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
Realting.com
Gehen