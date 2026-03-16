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Wohnquartier Vous revez dune maison familiale de haut standing dans un quartier residentiel avec piscine ne revez plus cette maison est faite pour vous

Chadera, Israel
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ID: 34969
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.03.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Golda Meir

Über den Komplex

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Neue Exklusivität in der Kategorie « SAMMLUNG » Französische Abteilung von RE/MAX Hadera ✨BZH Träumen Sie von einem Familienhaus, von hohem Stand, in einem Wohngebiet mit Schwimmbad? Träume nicht! Das Haus ist für dich! ✨ Haus mit 5 Zimmern (178 m2), ✨ Auf einem Grundstück von ca. 500 m2 (selten!), ✨ majestätisches Wohnzimmer mit herrlicher Deckenhöhe! ✨ Schöne maßgeschneiderte Küche "Provence", ✨ Dedizierter und heller Essbereich, ✨ Master Suite im Erdgeschoss mit Poolblick! ✨ Obergeschoss: 3 weitere Schlafzimmer mit einem sicheren Zimmer, ✨ Insgesamt: 2 Badezimmer und 3 Toiletten, ✨ Individuelle Klimaanlage, ✨ Große Außenterrasse mit Pergola, ✨ Superb Schwimmbad von 50 m2!! ✨ Mehrere Außenräume, ein herrlicher Olivenbaum am Eingang! ✨ Ein großer privater Parkplatz. ✨ Das Hotel liegt in der Nachbarschaft von Bialik/Chlomo, in der Nähe der Yechiva "Knesset Itzshak", ✨ Ideale Lage, sehr gefragt: ruhig, Wohnanlage, in der Nähe des Stadtzentrums, ca. 15 Autominuten vom Meer entfernt, ✨ Schulen, Kindergärten, Synagogen und Supermarkt in der Nähe zu Fuß! ✨ Schneller Zugang zu Straßen 4, 2, 6, Zug, Busse... ✨ Ganz einfach, ein Traumhaus! BZH, lassen Sie uns Ihnen helfen, Ihre zu erreichen! Um einen Besuch zu organisieren: Raphel Benguigui, Direktor der Telefonabteilung von RE/MAX Hadera. Lizenz Nr. 313736

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