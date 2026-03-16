Wohnquartier Vous revez dune maison familiale de haut standing dans un quartier residentiel avec piscine ne revez plus cette maison est faite pour vous

Neue Exklusivität in der Kategorie « SAMMLUNG »
Französische Abteilung von RE/MAX Hadera ✨BZH
Träumen Sie von einem Familienhaus, von hohem Stand, in einem Wohngebiet mit Schwimmbad? Träume nicht! Das Haus ist für dich!
✨ Haus mit 5 Zimmern (178 m2),
✨ Auf einem Grundstück von ca. 500 m2 (selten!),
✨ majestätisches Wohnzimmer mit herrlicher Deckenhöhe!
✨ Schöne maßgeschneiderte Küche "Provence",
✨ Dedizierter und heller Essbereich,
✨ Master Suite im Erdgeschoss mit Poolblick!
✨ Obergeschoss: 3 weitere Schlafzimmer mit einem sicheren Zimmer,
✨ Insgesamt: 2 Badezimmer und 3 Toiletten,
✨ Individuelle Klimaanlage,
✨ Große Außenterrasse mit Pergola,
✨ Superb Schwimmbad von 50 m2!!
✨ Mehrere Außenräume, ein herrlicher Olivenbaum am Eingang!
✨ Ein großer privater Parkplatz.
✨ Das Hotel liegt in der Nachbarschaft von Bialik/Chlomo, in der Nähe der Yechiva "Knesset Itzshak",
✨ Ideale Lage, sehr gefragt: ruhig, Wohnanlage, in der Nähe des Stadtzentrums, ca. 15 Autominuten vom Meer entfernt,
✨ Schulen, Kindergärten, Synagogen und Supermarkt in der Nähe zu Fuß!
✨ Schneller Zugang zu Straßen 4, 2, 6, Zug, Busse...
✨ Ganz einfach, ein Traumhaus! BZH, lassen Sie uns Ihnen helfen, Ihre zu erreichen!
Um einen Besuch zu organisieren:
Raphel Benguigui,
Direktor der Telefonabteilung von RE/MAX Hadera.
Lizenz Nr. 313736