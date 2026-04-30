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Wohnquartier NouveautE sur le marchE 2 pieces avec balcon souccah a mekor haim

Jerusalem, Israel
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ID: 35269
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.04.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Avital, 15

Über den Komplex

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In der gesuchten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe von Baka, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Hadar, in der Nähe der Park HaMesila Promenade und gegenüber allen Geschäften und Supermärkten in Talpiot. In einem Boutique-Gebäude mit renommierter Lobby und Aufzügen von Shabbat, neue 2-Zimmer-Wohnung mit einer Oberfläche von 49 m2 mit einem Soccah-Balkon von 5 m2. Wohnung voller Charme, genießen Sie einen offenen Blick nach Westen. Qualität Dienstleistungen: verbesserte sichere Zimmer (Mamad), modernes Bad, Fußbodenheizung, VRF Klimaanlage, Smart Home System. Die Unterkunft verfügt auch über Tiefgaragen und einen Keller. Soforteintrag.

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