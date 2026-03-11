  1. Realting.com
  Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m

Wohnquartier Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m

Jerusalem, Israel
von
$909,150
4
ID: 34366
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

Über den Komplex

Zweite und letzte Etage (und die Hälfte) Vier Richtlinien Große Elternsuite Balkon von 8 m2 + Balkon auf dem Dach von 20 m2 (auch unter einer Soucca) Blick auf Ein Kerem Datenschutz In der Nähe einer Synagoge, Kindergärten, Bushaltestellen, Geschäfte und andere Annehmlichkeiten. Baugenehmigungen erteilt: Die Wohnung wird zusätzlich 40 m2 haben!

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Wohnquartier Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m
Jerusalem, Israel
von
$909,150
