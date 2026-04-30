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Wohnquartier Magnifique 4 pieces neuf 12m2 de terrasse

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35263
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shabazi, 31

Über den Komplex

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Außergewöhnliches Produkt im Herzen von Neve Tzedek 124m2 Netto + 12m2 Terrasse Renoviertes historisches Gebäude, Aufzug, Parkplatz, Keller Sofort verfügbar

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Tel-Aviv, Israel
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