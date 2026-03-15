  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netivot
  4. Wohnquartier Penthouse dexception a netivot maarav

Wohnquartier Penthouse dexception a netivot maarav

Netivot, Israel
von
$721,050
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34963
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Netivot
  • Adresse
    Shivtei Israel

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Außergewöhnliches Penthouse in Netivot Maarav – 4 Zimmer + Terrasse Gönnen Sie sich den Luxus eines einzigartigen Raumes im Herzen eines gesuchten Viertels von Netivot Maarav. Dieses 120 m2 große Penthouse wurde von 5 auf 4 geräumige Zimmer umgebaut, um Komfort und Funktionalität zu optimieren. Das Hotel liegt auf der 4. Etage eines 4-stöckigen Gebäudes im Jahr 2015 gebaut, genießt es eine private Terrasse von 68 m2, ideal für den Genuss der Sonne und die Organisation freundlicher Momente mit Familie oder Freunden. Sie werden die unmittelbare Nähe zu allen Annehmlichkeiten zu schätzen wissen: Geschäfte, Schulen, Transport und Dienstleistungen, bietet eine bequeme und angenehme Umgebung. Preis: 2 300 000 Eine seltene Gelegenheit, ein Penthouse zu erwerben, das Raum, Komfort und privilegierte Lage kombiniert.

Standort auf der Karte

Netivot, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Ra’anana, Israel
von
$1,72M
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,66M
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$2,19M
Wohnviertel A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$1,30M
Wohnviertel Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Jerusalem, Israel
von
$1,52M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Penthouse dexception a netivot maarav
Netivot, Israel
von
$721,050
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,07M
Mardochee Khayat bietet Ihnen ein neues Projekt im Stadtteil Galey yam. Die architektonisch gestaltete Konstruktion bietet Ihnen, in einem Komplex von drei Gebäuden am Fuße eines Einkaufszentrums zu leben, wo schöne Marken anwesend sein werden. In der Nähe des neuen Rathauses von Netanya, Bu…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Wohnviertel A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Wohnviertel A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Wohnviertel A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Wohnviertel A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Wohnviertel A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,16M
Ferienwohnung 2.5 Zimmer, 72m2 im 3. Stock mit mamak Gebäude mit Qualität Tama 38 Renovierung im Jahr 2020 Ruhige, dreifache Orientierung I/N/S 300 Meter vom Strand
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Wohnviertel Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Wohnviertel Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Jerusalem, Israel
von
$1,00M
Geräumige 3-Zimmer-Wohnung, neuer Vertragspartner, Unterkunft in ca. 3 Monaten. Sehr helle Gästeservices + Bad und separates WC. Balkon Soucca aus dem Wohnzimmer, die Wohnung befindet sich auf der Eisenbahnachse der Yemin Avot Street, aber gegenüber einer ruhigen Ecke. Aufzug, modernisiertes Gebäude
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen