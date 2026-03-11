  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Emplacement calme et pastoral

Wohnquartier Emplacement calme et pastoral

Jerusalem, Israel
von
$1,00M
2
ID: 34053
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Borochov, 35

Über den Komplex

4-Zimmer-Wohnung in Kiryat Yovel, in der Nähe des Bezirks Beit Vagan. Mit dem städtischen Erneuerungsprojekt Potenzial (Pinouy-Binouy) haben bereits 60% der Miteigentümer unterzeichnet. Eine echte Gelegenheit zu ergreifen!

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Desig…
BZH Nehmen Sie diese Gelegenheit: ein schönes warmes Haus in der beliebten Straße von Hamochava zu erwerben! - Ferienhaus von 5,5 gepflegten Zimmern von ca. 150 m2, - Großer gepflegter Garten von 250 m2, mit Obstbäumen, - Warmer und gemütlicher Salon, - Kasse Küche mit 2 Waschbecken und Ess…
Verkauf im Stadtteil Bavli 20 Herzog Street Im 10. Stock eines gepflegten Gebäudes. Unbeobachtete Ansicht und außergewöhnliche Helligkeit. 4 Stücke von 117 m2, die in 5 umgewandelt werden können. Eine Elternsuite und viele Lagereinrichtungen. Sehr geräumiger Aufenthalt, ideal für eine Famil…
