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Wohnquartier Appartement dexception a vendre a ashdod quartier youd bet

Aschdod, Israel
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ID: 34962
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.03.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Shevet Naftali, 15

Über den Komplex

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Außergewöhnliche Wohnung in Ashdod – Youd Bet District In der Shevet Naftali Street, in einer der begehrtesten Gegenden von Ashdod, entdecken Sie diese geräumige Wohnung von 152 m2 verwandelt aus 5 Zimmern in eine elegante 4 Zimmer mit schönen Volumina und eine ideale Verteilung für ein komfortables Familienleben. Das Apartment befindet sich im 3. Stock und verfügt über eine angenehme Terrasse von 12 m2 und bietet Ihnen die Möglichkeit, den gesamten Außenbereich zu genießen. Die Wohnräume sind hell, großzügig und perfekt an einen modernen Lebensstil angepasst. Seine privilegierte Lage im Bezirk Youd Bet liegt in unmittelbarer Nähe aller Annehmlichkeiten: Geschäfte, Schulen, Transport, Parks und Sehenswürdigkeiten der Stadt. Eine seltene Gelegenheit, ein geräumiges Anwesen in einem der beliebtesten Viertel von Ashdod zu erwerben.

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