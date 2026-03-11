  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim

Wohnquartier Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim

Jerusalem, Israel
von
$2,978
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34393
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Avital, 15

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
NEU AUF DER MARKT! In der sehr begehrten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe von Baka, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Hadar, nur einen kurzen Spaziergang von der HaMesila Park Promenade entfernt und mit Blick auf die Geschäfte und Supermärkte von Talpiot. In einem neuen Boutique-Gebäude mit renommierter Lobby und Shabbat-Aufzügen. Schöne neue und geräumige 4-Zimmer-Wohnung von 105 m2, mit 11 m2 Terrasse. Ein echter Schlag: • Separate und hochwertige Küche • Starkes Zimmer (Mamad) • Parental-Suite mit eigenem Bad • Zusätzliches Badezimmer • Bodenheizung • Individuelle VRF Klimaanlage in jedem Zimmer • Smart Home System • Private Tiefgarage • Höhle Soforteintrag.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Spacieux
Jerusalem, Israel
von
$2,88M
Wohnviertel Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Netanja, Israel
von
$717,915
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$987,525
Wohnviertel A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Aviv, Israel
von
$1,77M
Wohnviertel Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Ra’anana, Israel
von
$3,92M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$2,978
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Wohnviertel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Wohnviertel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Wohnviertel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Wohnviertel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Alle anzeigen Wohnviertel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Wohnviertel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Aschkelon, Israel
von
$695,970
rdj 4 p agamim 140m2 de jardin
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,10M
Neues Projekt in Holyland Jerusalem, in einem 30-stöckigen Gebäude, in der Nähe von Bayit Vegan und Ramat Sharet und 5 Minuten von Malha Canyon und der Straße zu allen Jerusalem Luxus-Lobby mit 4 Aufzügen, Wache und Fitnessraum. Parkplatz und Keller für jede Wohnung Eintritt in 2027 Von 3 …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Wohnviertel Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Wohnviertel Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Wohnviertel Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Wohnviertel Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Wohnviertel Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Aschdod, Israel
von
$548,625
Wohnung 3,5 Zimmer zum Verkauf – 122 m2 + Balkon Seltene Gelegenheit in der gesuchten Wohngegend von Dalet in Ashdod. Ein geräumiges, helles und perfekt gelegenes Apartment mit hervorragendem Wertpotenzial. Beschreibung: Großzügige Fläche von 122 m2 Eingang zu einem großen Wohnzimmer mit…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen