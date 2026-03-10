  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Cottage triplex rare

Wohnquartier Cottage triplex rare

Jerusalem, Israel
von
$1,74M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34915
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Peretz Bernshtein, 44

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Sehr selten auf dem Markt! Triplex 5-Zimmer-Hochebene renoviert Cottage. Terrasse von 26 m2 aus dem Wohnzimmer, ganz soccah, mit offenem und grünem Blick. Großes helles Wohnzimmer mit Essbereich und semi-amerikanische Küche. Große 55 m2 Elternsuite mit Ankleideraum und Bad. Gästesuite mit Dusche, extra Badezimmer, Wäscherei, Klimaanlage in jedem Zimmer, privatem Kessel und vielen Parkplätzen in der Nähe des Hauses.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Aviv, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel Bon emplacement
Aschkelon, Israel
von
$463,980
Wohnviertel Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$993,795
Wohnviertel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Aschkelon, Israel
von
$579,975
Wohnviertel Prix en baisse
Jerusalem, Israel
von
$655,215
Sie sehen gerade
Wohnquartier Cottage triplex rare
Jerusalem, Israel
von
$1,74M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Jerusalem arnona
Wohnviertel Jerusalem arnona
Wohnviertel Jerusalem arnona
Wohnviertel Jerusalem arnona
Jerusalem, Israel
von
$1,71M
ARNONA RESIDENCE PROJECT - Beruf: 30. April 2029. Wohnprojekt in Arnona Bezirk, Zwei 22-geschossige Gebäude In der Nähe der Ein Guedi Street und in der Nähe der Hevron Street mit der Straßenbahn. Große Auswahl an geräumigen 3- und 5-Zimmer-Wohnungen, diese Gebäude enthalten auch Mini-Pent…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Wohnviertel 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Wohnviertel 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Wohnviertel 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
neue Wohnung in einem charmanten Gebäude ideal gelegen in der Nähe von Hayarkon Park und 400 m vom Strand im Herzen der Stadt in einer ruhigen Straße 2 Schritte von Geschäften und U-Bahn 3,5 Stück. 90 m2 Wohnfläche .terrace von 7m2 . High-End-Finishs .Bodenheizung. VRF Klimaanlage. Möglichke…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Wohnviertel A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Wohnviertel A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Wohnviertel A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Wohnviertel A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Wohnviertel A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Wohnviertel A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Tel-Aviv, Israel
von
$6,27M
Außergewöhnliches und seltenes Penthouse von 176m2 Terrasse mit Dach von 32m2 Shabazi Straße im Herzen von Neve Tzedek! Untere Ebene: 3 komfortable Schlafzimmer mit einer Master-Suite mit privatem Balkon von 5 m2, 2 moderne Bäder und ein kleines intimes Wohnzimmer. Obergeschoss: eine hervo…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen