  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi

Wohnquartier A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi

Tel-Aviv, Israel
von
$6,27M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34454
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shabazi, 31

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Außergewöhnliches und seltenes Penthouse von 176m2 Terrasse mit Dach von 32m2 Shabazi Straße im Herzen von Neve Tzedek! Untere Ebene: 3 komfortable Schlafzimmer mit einer Master-Suite mit privatem Balkon von 5 m2, 2 moderne Bäder und ein kleines intimes Wohnzimmer. Obergeschoss: eine hervorragende 32 m2 Dachterrasse, ideal für Momente der Entspannung oder des Empfanges, mit einem ungehinderten Blick auf Tel Aviv. Die Wohnung verfügt auch über 2 private Parkplätze, eine außergewöhnliche Anlage in dieser historischen Gegend. Ein einzigartiges Anwesen, das modernen Luxus und zeitlosen Charme kombiniert, perfekt für eine prestigeträchtige Residenz oder eine historische Investition im Herzen von Neve Tzedek.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Bat Yam, Israel
von
$752,400
Wohnviertel Residence boutique dexception
Jerusalem, Israel
von
$1,43M
Wohnviertel Grand jardin
Jerusalem, Israel
von
$2,66M
Wohnviertel Au centre avec terrasse bonne affaire
Tel-Aviv, Israel
von
$940,500
Wohnviertel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Aschkelon, Israel
von
$579,975
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Tel-Aviv, Israel
von
$6,27M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveau projet a katamonim jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet a katamonim jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet a katamonim jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,48M
Neues Projekt in Katamon Jerusalem in der Nähe aller Einrichtungen, Geschäfte, Restaurants, Canion Hadar, in der Nähe von Emek... 7-stöckiges Gebäude verfügbar im März 2026 Pinoui /binoui, Fußbodenheizung, Aufzug, Parkplatz, Keller optional, Gegensprechanlage Letzte Wohnungen ,4p,rez de Ja…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Wohnviertel Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Wohnviertel Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Wohnviertel Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Wohnviertel Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Wohnviertel Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Jerusalem, Israel
von
$2,04M
Leuchtturm von 170m2 und 44m2 Terrasse, im 17. Stock eines modernen und renommierten Gebäudes an der Grenze zwischen Bet Veigan und Kyriat Heyovel, eine strategische Lage 2 Schritte von allen Dieses außergewöhnliche Anwesen wird Sie mit seinen Bänden, seinem natürlichen Licht und seinem Pano…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Netanya
Wohnviertel Netanya
Wohnviertel Netanya
Wohnviertel Netanya
Wohnviertel Netanya
Wohnviertel Netanya
Netanja, Israel
von
$721,050
Rue emmanuel Mol,/Nitza, 2. Meerlinie, Balkon, ruhig, hell, großes Wohnzimmer, Aufzug, Keller, Parkplatz,
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen