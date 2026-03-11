Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Entdecken Sie unser neues Vorverkaufsprojekt, vermarktet von Mardochee Khayat, Ihrem neuen Projektspezialisten. In der renommierten Nachbarschaft von Netanya, Ramat Poleg, bietet unsere Residenz eine ideale Lage in der Nähe des Ir Yamam Canyon, des schönen Strandes von Poleg, renommierte Schulen und der großen Synagoge von Poleg.
Dieses exklusive Immobilienprojekt kombiniert Qualität der Konstruktion, modernes Design und Komfort des Lebens. Jede Wohnung ist sorgfältig gestaltet und bietet geräumige und helle Räume, um alle Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.
Ob Sie einen Hauptwohnsitz oder eine Investition suchen, unser Projekt wird Ihre höchsten Erwartungen erfüllen.
Durch die Auswahl unseres Projekts im Vorverkauf profitieren Sie von einer einzigartigen Möglichkeit, Ihre Zukunft zu Hause zu günstigen Konditionen zu erwerben. Verpassen Sie nicht diese außergewöhnliche Gelegenheit, Besitzer in einem der beliebtesten Viertel von Netanya zu werden.
Projektmerkmale
Das Poleg-Projekt umfasst verschiedene Arten von Wohnungen von 3 Zimmern bis 5 Zimmern sowie ein Penthouse und ein Gartengrundstück.
Naturstein und Aluminium Außenbeschichtung
Das Gebäude wird mit einer Doppel-Lobby mit einer sehr schönen Deckenhöhe ausgestattet
vom Architekten entworfen und entworfen
2 Lifte inklusive chabbatic
Tiefgaragen
Lieferung in 2 Jahren
Bankgarantie
Apartment verfügt über
Boden im ganzen Haus 80x80
Zentrale Klimaanlage neueste Generation
Qualität Badezimmermöbel
Grohe Markenventil
Qualität Innentür
Anpassbare Küche
Elektrische Geschäfte in allen Haus
Typ Wohnung
Ferienwohnung 3 Zimmer von 77 m2 +12m2 Terrasse
Ferienwohnung 4 Zimmer 105 m2 + 13m2 Terrasse
Ferienwohnung 5 Zimmer mit 131 m2+16m2 Terrasse
Standort auf der Karte
Netanja, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen