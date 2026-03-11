  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf

Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf

Netanja, Israel
von
$924,825
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34271
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Entdecken Sie unser neues Vorverkaufsprojekt, vermarktet von Mardochee Khayat, Ihrem neuen Projektspezialisten. In der renommierten Nachbarschaft von Netanya, Ramat Poleg, bietet unsere Residenz eine ideale Lage in der Nähe des Ir Yamam Canyon, des schönen Strandes von Poleg, renommierte Schulen und der großen Synagoge von Poleg. Dieses exklusive Immobilienprojekt kombiniert Qualität der Konstruktion, modernes Design und Komfort des Lebens. Jede Wohnung ist sorgfältig gestaltet und bietet geräumige und helle Räume, um alle Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Ob Sie einen Hauptwohnsitz oder eine Investition suchen, unser Projekt wird Ihre höchsten Erwartungen erfüllen. Durch die Auswahl unseres Projekts im Vorverkauf profitieren Sie von einer einzigartigen Möglichkeit, Ihre Zukunft zu Hause zu günstigen Konditionen zu erwerben. Verpassen Sie nicht diese außergewöhnliche Gelegenheit, Besitzer in einem der beliebtesten Viertel von Netanya zu werden. Projektmerkmale Das Poleg-Projekt umfasst verschiedene Arten von Wohnungen von 3 Zimmern bis 5 Zimmern sowie ein Penthouse und ein Gartengrundstück. Naturstein und Aluminium Außenbeschichtung Das Gebäude wird mit einer Doppel-Lobby mit einer sehr schönen Deckenhöhe ausgestattet vom Architekten entworfen und entworfen 2 Lifte inklusive chabbatic Tiefgaragen Lieferung in 2 Jahren Bankgarantie Apartment verfügt über Boden im ganzen Haus 80x80 Zentrale Klimaanlage neueste Generation Qualität Badezimmermöbel Grohe Markenventil Qualität Innentür Anpassbare Küche Elektrische Geschäfte in allen Haus Typ Wohnung Ferienwohnung 3 Zimmer von 77 m2 +12m2 Terrasse Ferienwohnung 4 Zimmer 105 m2 + 13m2 Terrasse Ferienwohnung 5 Zimmer mit 131 m2+16m2 Terrasse

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,10M
Wohnviertel For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Tel-Aviv, Israel
von
$1,40M
Wohnviertel Place de parking a louer en centre ville agrippas
Jerusalem, Israel
von
$172
Wohnviertel Un rez de jardin quartier lotan
Aschkelon, Israel
von
$454,575
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,13M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanja, Israel
von
$924,825
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartements a vendre a tel aviv
Wohnviertel Appartements a vendre a tel aviv
Wohnviertel Appartements a vendre a tel aviv
Wohnviertel Appartements a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,25M
Schöne neue Wohnungen, 5 Stück 127 m2. . Aufzüge . Terrasse von 12 m2. . Offene Sicht . Privatparkplatz. . Klimaanlage 10 Gehminuten von der Straßenbahn entfernt
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Tel-Aviv, Israel
von
$5,64M
Dieses luxuriöse Anwesen in den renommierten Yoo Towers von Tel Aviv bietet dank seines anspruchsvollen Designs und seiner privilegierten Lage ein außergewöhnliches Leben. Erstellt von dem berühmten Architekten Orly Shrem, erstreckt sich die Wohnung über 313 m2 auf einem hohen Stock des lege…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Affaire exceptionnellecoup de fusil
Wohnviertel Affaire exceptionnellecoup de fusil
Wohnviertel Affaire exceptionnellecoup de fusil
Wohnviertel Affaire exceptionnellecoup de fusil
Wohnviertel Affaire exceptionnellecoup de fusil
Alle anzeigen Wohnviertel Affaire exceptionnellecoup de fusil
Wohnviertel Affaire exceptionnellecoup de fusil
Aschkelon, Israel
von
$648,945
außergewöhnlicher Fall nicht verpasst agamim, kleines Gebäude von 2 Etagen, rdj 4 p von 104 m2 + Garten von 200 m2 piscinable, Keller und Parkplatz - Du bist unterwegs. Superprosuit für Investitionen oder Lebensraum 2 JAHRE
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen