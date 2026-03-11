  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux

Ra’anana, Israel
$4,04M
3
ID: 34173
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    HaGalim

Über den Komplex

In einer ruhigen und Wohnstraße westlich von Raanana. Eckhaus von 8 Zimmern. Große Stücke. Vier Suiten auf dem Boden. Unsinn unter dem Boden brachte. insgesamt: 6 Badezimmer. 7 Toiletten. viele Wohnräume. Ein schöner Pool.

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
