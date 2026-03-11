  1. Realting.com
  Wohnquartier Bel immeuble neuf proche kikar hamedina

Wohnquartier Bel immeuble neuf proche kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
von
$2,60M
;
4
ID: 34167
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Tashah, 14

Über den Komplex

Gebäude und Wohnung von 4 neuen Zimmern. im 2. Stock sehr hell mit einer südwestlichen Ausrichtung. Impasse in der Nähe der Kikar Hamedina

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnviertel Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Bat Yam, Israel
von
$815,100
Bat Yam, Israel
von
$815,100
Wohnviertel A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$934,230
Jerusalem, Israel
von
$934,230
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
Ra’anana, Israel
von
$1,06M
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Aviv, Israel
von
$1,02M
Wohnquartier Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$2,60M
Wohnviertel Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Neu im Verkauf ausschließlich Im Herzen der Stadt, ruhige und charmante Straße in der Nähe der Theater 12 Yosef Eliyahu Street Wohnung von 111 m2, 1. Stock mit Aufzug komplett renoviert Dreifache Exposition (Ost, West und Süd) Umgeben von Grün
Immobilier.co.il
Wohnviertel Vue mer eternelle
Aschkelon, Israel
von
$507,870
4-Zimmer-Wohnung in der Stadt mit Meerblick alle Zimmer. Keller, Parkplatz, mamad, 2 Aufzüge sehr viel hat nicht zu verbergen
Immobilier.co.il
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Jerusalem, Israel
von
$2,19M
Jerusalem, Israel
von
$2,19M
Verkauf Jerusalem, Bayit vegan, Neubau mit Aufzug und Tiefgarage Penthouse 5 Zimmer 140m2 Wohnfläche, 170m2 Terrasse und Garten, herrlicher Panoramablick auf Jerusalem! Sehr großes Wohnzimmer, unabhängige Küche, Master-Suite, 2 Bäder, 3 Orientierungen, mamad Zimmer, Klimaanlage, Zentralheizu…
Immobilier.co.il
