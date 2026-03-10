  1. Realting.com
Wohnquartier Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod

Aschdod, Israel
von
$3,76M
;
17
ID: 34851
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Exodus, 32

Über den Komplex

Français Français
La Croisette a Ashdod !!! VERY RARE, PIEDS IN WASSER Gemütliche Villa mit Pool 340 m2, mehrere Terrassen, Aufzug, 5 Bäder und 6 Toiletten, prächtige Master-Suite mit Bad, ein schönes Ankleidezimmer und schöne Terrasse Meerblick, Klimaanlage, Parkplatz, Sie überqueren und sind am Strand der Marina mit seinen Cafés, Restaurants, Wasserspielen und Liegestühlen und Liegestühlen!!!

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
