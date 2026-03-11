  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Natanya volume lumiere et mer a pied

Wohnquartier Natanya volume lumiere et mer a pied

Netanja, Israel
von
$1,03M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34326
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Kikar HaAtzmaut, 3

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Eine schnell wachsende Küstenstadt, Natanya verführt durch seine lebendige Umgebung zwischen Stränden, Spaziergängen und lebendigem Stadtleben. Jerusalem Straße, nur 2 Minuten von den Stränden entfernt, bietet diese Wohnung früher 5 Zimmer, die in 4 Zimmer umgewandelt wurden, schöne Mengen auf 130 m2. Das Hotel liegt auf der 7. Etage, es genießt eine schöne Terrasse von 16 m2, ideal für die genießen im Freien das ganze Jahr über. ✔️ Parkplatz ✔️ Höhle ✔️ Netter Empfangsbereich ✔️ Familienpotential oder Nebenwohnsitz Eine echte Chance auf den Sektor.

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Aschdod, Israel
von
$705,375
Wohnviertel Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Tel-Aviv, Israel
von
$2,25M
Wohnviertel Tres bien entretenu avec cave
Aschkelon, Israel
von
$561,165
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,10M
Wohnviertel Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$6,52M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Natanya volume lumiere et mer a pied
Netanja, Israel
von
$1,03M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Wohnviertel Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Wohnviertel Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Wohnviertel Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Wohnviertel Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Wohnviertel Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Ra’anana, Israel
von
$3,92M
Schönes Haus mit 7 Zimmern mit Pool. Große Volumina . privater Aufzug . Schöner Garten. Ruhige Nachbarschaft und Suche. Ost von Raanana
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Wohnviertel Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Wohnviertel Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$2,38M
5 Hevra Hadasha Straße Ruhige Straße bei Kikar Hamedina und Hauptstraßen. In einem neuen Projekt im Bau durch einen Immobilienfonds! Schöne ruhige und helle Wohnung 5 Zimmer (einschließlich Keller) 5. Stock (sehr hoch) 121 m2 plus ein Balkon von 12 m2 mit offener und unverbauter Aussicht! Re…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Wohnviertel Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Wohnviertel Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Wohnviertel Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Wohnviertel Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Wohnviertel Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Bat Yam, Israel
von
$783,750
Ferienwohnung 3 und eine halbe Zimmer, zweite Meerlinie 71 m2 + 9 m2 Balkon Dreieinhalb Stücke 4. Stock Exposition nach Westen – sehr hell Parkplatz inklusive Gebäude vor 3 Jahren geliefert Wohnung bereits gemietet – ideal für Investoren Möglichkeit, Mieter leicht zu entfernen, um sich zu …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen