Wohnquartier Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$1,10M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34117
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    brhm prrh

Über den Komplex

Neues Projekt in Holyland Jerusalem, in einem 30-stöckigen Gebäude, in der Nähe von Bayit Vegan und Ramat Sharet und 5 Minuten von Malha Canyon und der Straße zu allen Jerusalem Luxus-Lobby mit 4 Aufzügen, Wache und Fitnessraum. Parkplatz und Keller für jede Wohnung Eintritt in 2027 Von 3 bis 6 Zimmer mit Penthäusern und Erdgeschoss 3 Zimmer 81m2 und Terrasse von 9m2 4 Zimmer 108m2 und Terrasse von 12m2 4 Zimmer 110m2 und Terrasse von 10m2 4 Zimmer 130m2 und Terrasse von 13m2 5 Zimmer 123m2 und Terrasse von 10m2 Preis ab 3.500.000sh Preise beinhalten nicht unsere Agenturkommission von 2% h.taxes)

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Freizeit

Hypotheken-Rechner

