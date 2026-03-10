  1. Realting.com
Wohnquartier Spacieux

Jerusalem, Israel
$2,88M
10
ID: 34867
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Mordekhay Kaspi, 14

Verkaufen in Talpiot Nord - Penthouse 6 Zimmer von ca. 180 m2 und einem Balkon von 40 m2 mit Blick auf den Temple Mount Neu, entwickelt nach hohen und hellen Standards 4 Luftrichtungen 4 Badezimmer Parkplatz

Jerusalem, Israel
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$846,450
Komplett renovierte 4-Zimmer-Wohnung 84m2 – Ramot Alef, Jerusalem Zweiter Stock, kein Aufzug. 4 Zimmer von 84m2 im 2. Stock Wohnzimmer, Esszimmer 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 2 Toiletten Klimaanlage, Warmwasserbereitergas, Pulverchemie Panzertür, Grills, Rollläden Ausstellung: Ost-West. …
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,10M
Im Herzen von Bat-Yam, Mivtza Sinai Street, bietet das Projekt zwei grüne Wohngebäude (zertifiziertes Grünes Gebäude). Geräumige und moderne Apartments bieten Komfort, Innovation und Wohlbefinden, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Das Projekt basiert auf starken Werten: Qualität, Profess…
Wohnviertel En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Wohnviertel En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Wohnviertel En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Wohnviertel En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Wohnviertel En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Wohnviertel En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Wohnviertel En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerusalem, Israel
von
$861,185
Wohnprojekt auf kiriat Menahem grenzt kiriat yovel besteht aus 2 Türmen von 31 Stock und 3 Gebäuden von 9 Stockwerken, das Projekt befindet sich am Fuße der neuen Tramway. Große Auswahl an Wohnung von 3 Zimmern bis Penthouse. Parkplatz für jede Wohnung. Flexibler Zeitplan mit Bezahlbarkeit .…
