  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Magnifique maison

Wohnquartier Magnifique maison

Jerusalem, Israel
$5,71M
9
ID: 34859
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Emek Refaim, 42

Über den Komplex

Schönes Haus 7 Zimmer (300 m2) auf 3 Stockwerken mit privatem Aufzug, privater Garten (175 m2), schöne Dachterrasse (100 m2), ruhig, pastoral und grün, 2 Parkplätze, 2 große Keller, Keller, Recht auf Bau

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
