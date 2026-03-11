Wohnquartier Special investisseur

  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Naharija
Naharija, Israel
$311,933
ID: 34615
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija
  • Adresse
    HaGilad, 5

Über den Komplex

Apartment 3 Zimmer 70m2 im kleinen Gebäude von 3 Etagen in der Wohngegend in der Nähe von Geschäften weniger als 10 Gehminuten vom Bahnhof und dem Zentrum entfernt. Wohnung gemietet für 4 Jahre.

Standort auf der Karte

