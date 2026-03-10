  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage

Wohnquartier 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage

Tel-Aviv, Israel
von
$1,13M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34728
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKovshim, 21

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ausgezeichnete Investition und sehr angenehm zu leben In einer ruhigen und sonnigen Straße, eine Minute vom Strand und dem Hacarmel Markt, 3 luftige Zimmer von 72m2 mit 3 Meter hoch unter Decke, sehr hell 4 Luftbelichtungen, geschlossener Balkon mit Möglichkeit der Öffnung, auf dem 2. hohen Stock eines gut erhaltenen Gebäudes. Sanierung des im Gespräch stehenden Gebäudes mit der Möglichkeit, mit MAMAD zwischen 12 und 16m2 extra zu empfangen.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israel
von
$1,47M
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,22M
Wohnviertel Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$689,387
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Aschkelon, Israel
von
$329,175
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Netanja, Israel
von
$642,675
Sie sehen gerade
Wohnquartier 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,13M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Aschkelon, Israel
von
$1,49M
Verkaufen – Magnificent Apartment 5 Zimmer in Dimri Tower, Ashdod Diese hervorragende 5-Zimmer-Wohnung befindet sich in der renommierten Residenz des Dimri Tower, im Herzen des beliebten Stadtviertels in Ashdod, bietet eine außergewöhnliche Lebensqualität, mit Blick auf das Meer. Mit einer…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Alle anzeigen Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Aschdod, Israel
von
$705,375
Ferienwohnung 4 Zimmer 115 m2 1. Stock Kinneret Street 1 Balkon 1 Parkplatz Sofortige Lieferung
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$43,89M
Dieses bezaubernde Anwesen, das außergewöhnliche Gelände mit einem klassischen architektonischen Juwel kombiniert, bietet eine einzigartige Gelegenheit für Liebhaber von Stil und Erfolg, Vorläufer setzen neue Standards, und diejenigen, die den Weg ebnen. Dieses Anwesen vereint Himmel und Erd…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen