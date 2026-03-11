  1. Realting.com
  Wohnquartier Charmante maison renovee raanana kiriat sheret

von
;
8
ID: 34365
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Yetsiat Eropa, 33 Yetsiat Eropa Garden

Über den Komplex

Français Français
Charmantes Haus auf 2 Etagen. eine erste Terrasse auf der Vorderseite des Hauses und einen Garten mit Obstbäumen. Beruhige dich. 1. Ebene: großes Wohnzimmer mit Wohnbereich Küche und Hauptschlafzimmer mit Blick auf den Garten. Auf der Etage 3 große Schlafzimmer und Bürobereich große Terrasse von 60 m2. Das Haus ist bis 2028 gemietet

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
