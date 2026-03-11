Wohnquartier A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv

  1. Realting.com
  Israel
  Tel-Aviv
  A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv

A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$1,56M
;
7
ID: 34463
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shlomo HaMelekh, 65

Français Français
Superb 3 Zimmer – ca. 70 m2 gut optimiert Mamad + Balkon 8 m2 (Kalm, Grün) 1. Stock hell auf 5 – intimes Geschäft Gebäude Architektursanierung – High-End-Oberflächen Semel Küche – VRF Klimaanlage – benutzerdefinierte Zimmer Neueste TAMA-Projekt: Aufzug, Roboterparkplatz, renovierte Gemeinschaftsräume Lage: Shlomo HaMelekh Street (Alter Norden), ruhige Straße mit Grün, nur kleine Gebäude In der Nähe: Place Rabin, Dizengoff, HaYarkon Park, Strände Vermietet derzeit 12.000 pro Monat (unmittelbare Rückgabe) Angeforderter Preis: 4.990.000 – niedriger als die Promotorpreise

Tel-Aviv, Israel
ausschließlich zum Verkauf, im Park Yarkon 42 Ussishkin Street Gebäude renoviert 2012 Wohnung von 2,5 Zimmern, 68 m2 (Fläche) Ost-West, sonnige Exposition 3. Stock, mit Aufzug Gebäude mit Schutz Registrierung von Eigentumswohnungen
