  4. Wohnquartier Penthouse duplex a 2 ps du lac

Wohnquartier Penthouse duplex a 2 ps du lac

Aschkelon, Israel
$799,425
8
ID: 34058
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

Über den Komplex

in einem kleinen Gebäude von 4 Etagen, einem Duplex-Penthouse von 138m2 Wohnfläche + 48m2 Terrasse, sehr schöne Fabrik, Keller und 2 Parkplätze

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

