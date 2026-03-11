Wohnquartier Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israel
von
$1,47M
;
7
ID: 34371
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Soutine, 16 Embassy of Poland

Über den Komplex

Français Français
Zum Verkauf ausschließlich! 15, rue Soutine (Unter fortgeschrittenem Bau) Ruhige und prestigeträchtige Straße nahe Rabin Square Während des Abbruchs und Baus von TAMA 1. Stock 3 Stück 68,2 m2 plus 14 Balkone Angesicht an Soutine! ( Südostorientierung) Regelmäßige Tiefgarage Geräumige Parkplätze und Lagerung. Miete : 9.000 NIS Neues Horizon-Projekt Geplante Beschäftigung: T1 2026

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Tel-Aviv, Israel
von
$1,47M
