  2. Israel
  3. Naharija
  4. Wohnquartier Beau rez de jardin

Wohnquartier Beau rez de jardin

Naharija, Israel
von
$1,505
9
ID: 34662
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija
  • Adresse
    Sderot Sachlav

Über den Komplex

Schöner Garten 4/5 Stück Er hat alles. Balkon, Garten, mmd, Keller, Parkplatz Wohngebiet 15 Gehminuten vom Stadtzentrum Ernsthafte Referenzen beantragt

Standort auf der Karte

Naharija, Israel
Hypotheken-Rechner

Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,98M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Ra’anana, Israel
von
$1,77M
Wohnviertel Exceptionnel
Aschkelon, Israel
von
$554,895
Wohnviertel Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanja, Israel
von
$1,82M
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$2,39M
Wohnquartier Beau rez de jardin
Naharija, Israel
von
$1,505
Wohnviertel Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Wohnviertel Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$6,90M
prestigeträchtige und exklusive Renovierung des renommierten Architekten Gidi Bar Orian, perfekte Allianz zwischen zeitgenössischer Eleganz und Respekt für das architektonische Erbe des Boulevards. Wohnung von 145 m2, komplett dekoriert vom Architekten selbst 2 elegante Schlafzimmer Mamad (…
Immobilier.co.il
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Tel-Aviv, Israel
von
$1,53M
Verkauf im Stadtteil Bavli 20 Herzog Street Im 10. Stock eines gepflegten Gebäudes. Unbeobachtete Ansicht und außergewöhnliche Helligkeit. 4 Stücke von 117 m2, die in 5 umgewandelt werden können. Eine Elternsuite und viele Lagereinrichtungen. Sehr geräumiger Aufenthalt, ideal für eine Famil…
Immobilier.co.il
Jerusalem, Israel
von
$869,022
Neues Projekt im Herzen von Talpiot Jerusalem Komplex von 8 Gebäuden, von denen 4 bereits bewohnt sind, und 2 werden vermarktet. 10 Stockwerke mit luxuriöser Lobby, 2 Aufzüge, Tiefgarage und Keller. Mit einem schönen Park einschließlich Kinderspielplatz sowie verschiedenen Geschäften in der…
Immobilier.co.il
