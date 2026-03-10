Wohnquartier Appartement moderne a 500 m de la plage

  1. Realting.com
Bat Yam, Israel
von
$1,02M
10
ID: 34906
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

Über den Komplex

Exklusiv zu verkaufen – Moderne Wohnung in Bat Yam Nur 2 Minuten von der Straßenbahn und 500 m vom Strand entfernt bietet dieses helle und renovierte Apartment eine außergewöhnliche Lage in der Nähe des Boulevard de l'Independance, seiner Grünflächen und seiner Dienstleistungen. Details der Immobilie Innenbereich: 116 m2 Balkon: 12 m2 Sicheres Zimmer (Mamad) Tiefgarage im Cadastre Sehr helle Wohnung West / Nordexposition – gut belüftet Gebäude mit 3 Aufzügen ausgestattet Ideale Lage 500 Meter vom Strand Direkter Zugang zur Straßenbahn (rote Linie) In der Nähe des Boulevard de l'Indépendance und seines Parks Nahe öffentliche Verkehrsmittel Ein paar Schritte von Geschäften, Supermärkten, Restaurants und Cafés

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$1,72M
Wohnviertel Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Chadera, Israel
von
$705,375
Wohnviertel Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,40M
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Aschdod, Israel
von
$3,76M
