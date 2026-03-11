  1. Realting.com
Wohnquartier Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$846,450
;
12
ID: 34148
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Lewi Lipski, 42

Über den Komplex

Français Français
Komplett renovierte 4-Zimmer-Wohnung 84m2 – Ramot Alef, Jerusalem Zweiter Stock, kein Aufzug. 4 Zimmer von 84m2 im 2. Stock Wohnzimmer, Esszimmer 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 2 Toiletten Klimaanlage, Warmwasserbereitergas, Pulverchemie Panzertür, Grills, Rollläden Ausstellung: Ost-West. Möglichkeit, einen Succah im Innenhof und einen Aufzug im Gebäude zu machen. Preis: 2700.000sh Dieser Preis beinhaltet nicht unsere Agenturkommission, die 2% ohne MwSt.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
