Wohnquartier Charmant appartement au coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$1,10M
;
9
ID: 34195
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

  Grundstück
    Israel
  Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  Stadt
    Tel-Aviv
  Adresse
    Atzmon, 15

Über den Komplex

Diese charmante Wohnung im Herzen von Tel Aviv bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit für beide Investoren und diejenigen, die eine private Residenz suchen. Ideal gelegen, nur fünf Gehminuten vom Strand entfernt, liegt es zwischen dem bezaubernden Viertel Neve Tzedek und dem lebhaften Viertel Nahalat Binyamin und bietet so eine perfekte Mischung aus Ruhe und dynamischem Stadtleben. Mit einer Fläche von ca. 63 m2 verfügt die Wohnung auch über einen schönen Balkon von 6 Quadratmetern, ideal zum Entspannen oder zum Genießen der Aussicht auf die Stadt. Ursprünglich mit drei Zimmern entworfen, wurde es sorgfältig in zwei umgestaltet und schafft einen offenen und hellen Raum. Die Unterkunft verfügt über einen Wohnbereich mit Licht, ein geräumiges Hauptschlafzimmer mit einem eigenen Arbeitsbereich und ein eigenes Bad, eine voll ausgestattete Küche mit modernen Geräten sowie einen separaten Toilettenraum. Dieses einzigartige Anwesen kombiniert Komfort, Stil und unschlagbare Lage, so dass eine seltene Perle in einem der beliebtesten Viertel von Tel Aviv. Verpassen Sie nicht diese erstaunliche Immobilienmöglichkeit!

Tel-Aviv, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
