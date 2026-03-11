Wohnquartier Charmant appartement au coeur de tel aviv

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Diese charmante Wohnung im Herzen von Tel Aviv bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit für beide Investoren und diejenigen, die eine private Residenz suchen. Ideal gelegen, nur fünf Gehminuten vom Strand entfernt, liegt es zwischen dem bezaubernden Viertel Neve Tzedek und dem lebhaften Viertel Nahalat Binyamin und bietet so eine perfekte Mischung aus Ruhe und dynamischem Stadtleben.
Mit einer Fläche von ca. 63 m2 verfügt die Wohnung auch über einen schönen Balkon von 6 Quadratmetern, ideal zum Entspannen oder zum Genießen der Aussicht auf die Stadt. Ursprünglich mit drei Zimmern entworfen, wurde es sorgfältig in zwei umgestaltet und schafft einen offenen und hellen Raum. Die Unterkunft verfügt über einen Wohnbereich mit Licht, ein geräumiges Hauptschlafzimmer mit einem eigenen Arbeitsbereich und ein eigenes Bad, eine voll ausgestattete Küche mit modernen Geräten sowie einen separaten Toilettenraum.
Dieses einzigartige Anwesen kombiniert Komfort, Stil und unschlagbare Lage, so dass eine seltene Perle in einem der beliebtesten Viertel von Tel Aviv. Verpassen Sie nicht diese erstaunliche Immobilienmöglichkeit!
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
